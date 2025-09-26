Con la testa al closing societario il Monza aspetta il Padova in casa sabato alle 17.30 Le probabili formazioni

Sport.quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza, 26 settembre 2025 – Da giovedì l’ambiente Monza è concentrato principalmente sul closing societario col passaggio da Fininvest a Beckett Layne Ventures, sugli scenari futuri che si apriranno inevitabilmente e sull’arrivo della proprietaria Lauren Crampsie. La numero uno (insieme a Brandon Berger ) biancorossa è giunta a Monza oggi (e ha incontrato in via informale i giornalisti) e domani probabilmente assisterà domani alla gara contro il Padova, per poi partecipare al CdA previsto a inizio settimana prossima. Ma ora i brianzoli devono riportare la testa al campo e alla sfida contro i veneti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

con la testa al closing societario il monza aspetta il padova in casa sabato alle 1730 le probabili formazioni

© Sport.quotidiano.net - Con la testa al closing societario, il Monza aspetta il Padova in casa sabato alle 17.30. Le probabili formazioni

In questa notizia si parla di: testa - closing

testa closing societario monzaCon la testa al closing societario, il Monza aspetta il Padova in casa sabato alle 17.30. Le probabili formazioni - Da giovedì l’ambiente Monza è concentrato principalmente sul passaggio da Fininvest a Beckett Layne Ventures, sugli scenari futuri che si apriranno inevitabilmente e sull’arrivo della proprietaria Lau ... Come scrive sport.quotidiano.net

testa closing societario monzaFinalizzato il closing, il Monza è ufficialmente americano! - Giornata importante in casa Monza, con l'ufficialità dell'avvenuto passaggio societario dal gruppo Fininvest al fondo statunitense Beckett Layne Ventures. Si legge su monza-news.it

Cerca Video su questo argomento: Testa Closing Societario Monza