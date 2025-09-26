Con la testa al closing societario il Monza aspetta il Padova in casa sabato alle 17.30 Le probabili formazioni
Monza, 26 settembre 2025 – Da giovedì l’ambiente Monza è concentrato principalmente sul closing societario col passaggio da Fininvest a Beckett Layne Ventures, sugli scenari futuri che si apriranno inevitabilmente e sull’arrivo della proprietaria Lauren Crampsie. La numero uno (insieme a Brandon Berger ) biancorossa è giunta a Monza oggi (e ha incontrato in via informale i giornalisti) e domani probabilmente assisterà domani alla gara contro il Padova, per poi partecipare al CdA previsto a inizio settimana prossima. Ma ora i brianzoli devono riportare la testa al campo e alla sfida contro i veneti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Provincia Unica TV. . Oggi il giorno del closing, il Monza è ufficialmente di proprietà americana. Niente presidenza per Adriano Galliani, che ha rifiutato la proposta: dopo 7 anni, finisce l'era Fininvest. - facebook.com Vai su Facebook
