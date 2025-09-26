Comunicato Stampa | CRV - Via dei Berici 2025 Presidente Ciambetti | Manifestazione che coniuga sport e solidarietà
(Arv) Venezia 26 set. 2025 - “Oggi il Consiglio regionale del Veneto ospita la presentazione di un evento di grande rilevanza sportiva, La Via dei Berici, che animerà le strade di Vicenza e dei Colli Berici il 4 e 5 ottobre. Sin dalla sua nascita, la Via dei Berici ha avuto un cuore solidale e anche quest'anno una parte delle iscrizioni sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione San Bortolo, confermando un impegno concreto e continuativo che lega l'evento al territorio e alla comunità. Trovo particolarmente significativo che i valori dello sport si uniscano a quelli della solidarietà: questo significa infatti che inclusività e rispetto dell'altro sono principi trasversali che devono essere patrimonio comune. 🔗 Leggi su Iltempo.it
