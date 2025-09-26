Comunicato Stampa | CRV - Presidente Consiglio Veneto Ciambetti riceve delegazione della città di Norimberga

Iltempo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  (Arv) Venezia 25 set. 2025 -    Questa mattina, a Palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricevuto una delegazione della città di Norimberga composta dall'Assessore alle Scuole e lo Sport Cornelia Trinkl, dal Presidente della Georg Simon Ohm Hochschule di Norimberga Prof. Dr. Niels Oberbeck, dal CEO consigliere amministrativo del club di calcio 1. FC Nürnberg Niels Rossow, dal CEO del Porto di Norimberga Ingmar Schellhas, oltre ad ulteriori rappresentanti della comunità cittadina e dell'associazione di partenariato recentemente fondata Nürnberg-Venezia, della Società Veneziana di Norimberga. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa crv presidente consiglio veneto ciambetti riceve delegazione della citt224 di norimberga

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presidente Consiglio Veneto, Ciambetti riceve delegazione della città di Norimberga

In questa notizia si parla di: comunicato - stampa

Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"

comunicato stampa crv presidenteComunicato Stampa: CRV - Presentata la 53esima edizione Festa della Castagna di Colmaggiore di Tarzo (TV) -    Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberto Bet (Lega- Riporta iltempo.it

comunicato stampa crv presidenteComunicato Stampa: CRV - Presidente Consiglio Veneto Ciambetti con Gianluca Santacatterina per #pedalaconilcuore - Presidente Ciambetti con Gianluca Santacatterina per #pedalaconilcuore: “Un’iniziativa benefica che unisce sport e solidarietà” (Arv) Venezia 19 set. Secondo gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Stampa Crv Presidente