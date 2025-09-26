Comunicato Stampa | CRV - Presidente Consiglio Veneto Ciambetti riceve delegazione della città di Norimberga
(Arv) Venezia 25 set. 2025 - Questa mattina, a Palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricevuto una delegazione della città di Norimberga composta dall'Assessore alle Scuole e lo Sport Cornelia Trinkl, dal Presidente della Georg Simon Ohm Hochschule di Norimberga Prof. Dr. Niels Oberbeck, dal CEO consigliere amministrativo del club di calcio 1. FC Nürnberg Niels Rossow, dal CEO del Porto di Norimberga Ingmar Schellhas, oltre ad ulteriori rappresentanti della comunità cittadina e dell'associazione di partenariato recentemente fondata Nürnberg-Venezia, della Società Veneziana di Norimberga. 🔗 Leggi su Iltempo.it
