(Arv) Venezia 26 set. 2025 - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberto Bet (Lega- LV) ha presentato la 53esima edizione della Festa della Castagna di Colmaggiore di Tarzo, in provincia di Treviso, in programma dal 3 al 19 ottobre. Erano presenti alla conferenza stampa: Luciano Piaia, presidente della Proloco di Colmaggiore di Tarzo; Milva De Conto, consigliere comunale e rappresentante dell'amministrazione comunale in Consiglio della Proloco; Mauro De Lorenzi e Claudio Da Parè, consiglieri della Proloco; Biancamaria Casagrande, volontaria e factotum della Proloco.“La Festa della castagna di Colmaggiore di Tarzo è diventata ormai un evento storico, giunto alla 53esima edizione, con profonde radici territoriali, che si inserisce nell'ambio della rassegna ‘Delizie d'Autunno', organizzata da UNPLI Treviso - ha detto Roberto Bet, presentando la manifestazione – Ma la Festa della castagna è uno dei tanti eventi che le nostre Proloco organizzano in provincia di Treviso e in tutto il Veneto, frutto del volontariato e di tanta passione, per promuovere il territorio e le sue eccellenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentata la 53esima edizione Festa della Castagna di Colmaggiore di Tarzo (TV)