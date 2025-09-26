Comuni ' Anci Lazio Training Camp 2025' | istituzioni e imprese insieme per innovazione
Sperlonga, 26 set. - (Adnkronos) - Importante partecipazione all'Anci Lazio Training Camp 2025 che, per tre giorni, fino a domani sabato 27 settembre, ha riunito a Sperlonga amministratori locali, istituzioni, imprese e comunità in un vero e proprio laboratorio di idee dedicato al futuro post-Pnrr. L'evento, incentrato su innovazione, sostenibilità e politiche di coesione, temi chiave per la programmazione europea 2028-2034, ha rappresentato una fondamentale occasione di networking e crescita per gli amministratori del Lazio, offrendo momenti di confronto su finanziamenti europei, transizione digitale e ambientale, nonché sulle opportunità di sviluppo per i territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
