Comune di Arezzo | modifiche sosta e circolazione

Arezzo, 26 settembre 2025 – Da lunedì 29 fino a martedì 30 settembre in orario 8:30 – 17:30 sono previsti il??divieto di sosta con rimozione, il restringimento della carreggiata e il divieto di utilizzo dell'adiacente marciapiede ad Antria in località Il Mulino all'altezza del civico 18 per 10 metri. Fino a mercoledì 1 ottobre dalle 8:30 alle 17:30 il divieto di sosta con rimozione e il divieto di utilizzare il marciapiede sono in via Ristoro dal civico 30 al civico 32. Fino a venerdì 3 ottobre dalle 8:30 alle 17:30 scattano il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Quarata dal chilometro 4+865 al chilometro km 4+935 della strada Setteponti e 24 ore su 24 il restringimento di carreggiata in via Fontanella tra i civici 46 e 50. 🔗 Leggi su Lanazione.it
