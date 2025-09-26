Completato lo scavo della Galleria San Lorenzo della Napoli–Bari

Comunicato Stampa Quarta galleria ultimata nel lotto Telese–Vitulano: avanzamento lavori al 87% con tecniche innovative Importante traguardo per la nuova linea ferroviaria Alta VelocitàAlta Capacità NapoliBari: è stato completato, infatti, lo scavo della Galleria San Lorenzo, lunga 1.650 metri e . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

GALLERIA Linea AV/AC Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria San Lorenzo - 650 metri, situata nel comune di San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento ... Come scrive statoquotidiano.it

completato scavo galleria sanNapoli–Bari, completato lo scavo della Galleria San Lorenzo: avanzamento al 87% - L’intero progetto ha raggiunto l’87% di avanzamento degli scavi e prevede complessivamente 145 km di tracciato, con 15 gallerie, 25 viadotti e 20 stazioni. Scrive giornaledipuglia.com

