Completato lo scavo della Galleria San Lorenzo della Napoli–Bari

Importante traguardo per la nuova linea ferroviaria Alta VelocitàAlta Capacità Napoli–Bari: è stato completato, infatti, lo scavo della Galleria San Lorenzo, lunga 1.650 metri e situata nel comune di San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento. L'intero progetto ha raggiunto l'87% di avanzamento degli scavi e prevede complessivamente 145 km di tracciato, con 15 gallerie, 25 viadotti e 20 stazioni.

