Competitività Silvestri Sapienza | Regole stiano al passo con tecnologia
(Adnkronos) – "La semplificazione è molto importante. Nel contesto dell’IA si aggiunge un ulteriore punto di vista che di solito non viene tenuto in considerazione, quello della crescita esponenziale di tecnologie di questo tipo. La tecnologia che usiamo oggi sarà obsoleta, se ci va bene, già l’anno prossimo. Per questo la regolamentazione di queste tecnologie . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: competitivit - silvestri
Competitività, il sottosegretario Bergamotto: “Meloni forte in Europa contro le barriere Ue” https://www.lavocedelpatriota.it/competitivita-il-sottosegretario-bergamotto-meloni-forte-in-europa-contro-le-barriere-ue/ - facebook.com Vai su Facebook
Competitività, Silvestri (Sapienza): “Regole stiano al passo con tecnologia” - Nel contesto dell’IA si aggiunge un ulteriore punto di vista che di solito non viene tenuto in considerazione, quello della crescita esponenziale ... Scrive cn24tv.it