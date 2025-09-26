Competitività Mazzetti Meta | Ue semplifichi eccesso di norme prodotte
Roma, 25 set. - (Adnkronos) - “Si parla da tempo dell'impatto positivo che l'IA avrà sulla nostra società e sulle nostre economie. L'Ue è rimasta indietro dal punto di vista tecnologico ma ha tutte le carte in regola per recuperare: un mercato unico di 450 milioni di consumatori, eccellenze scientifiche, universitarie e di ricerca, oltre a una posizione di leadership all'interno di settore specifici di IA come quello dei dispositivi indossabili.” Ha dichiarato Angelo Mazzetti, Public Policy Director di Meta Italia, a margine dell'incontro ‘Semplificare per competere: l'equilibrio tra regole, crescita e relazioni transatlantiche nel nuovo contesto globale', un confronto tra istituzioni, imprese, accademici ed esperti su come semplificare le regole europee per favorire innovazione, competitività e relazioni transatlantiche, organizzato da Meta e Adnkronos in collaborazione con il Centro Studi Americani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: competitivit - mazzetti
Ue contro Meta, la Commissione: “Le modifiche proposte dall’azienda sono insufficienti”. C’è il rischio di nuove multe per Zuckerberg - Le modifiche proposte dall’azienda fondata da Mark Zuckerberg per evitare ulteriori sanzioni da parte della Commissione Ue non sono sufficienti. Da ilfattoquotidiano.it
Ue, insufficienti le modifiche di Meta per evitare nuove multe - Le modifiche proposte da Meta per evitare ulteriori sanzioni ai sensi della legge sui mercati digitali (Dma) non sono sufficienti. ansa.it scrive