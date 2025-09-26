Competitività D’Avanzo Unitelma | Importante il tema della formazione
(Adnkronos) – “Quando parliamo di semplificazione e competitività in relazione alle nuove tecnologie dobbiamo fare grande attenzione al problema della formazione, soprattutto in ambito giuridico. Dobbiamo formare persone che siano in grado di rappresentare nuove figure professionali, essenziali nella transizione digitale.” Lo ha dichiarato Wanda D’Avanzo, avvocata e Dottoressa di Ricerca di informatica giuridica dell’Unitelma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: competitivit - avanzo
