Competitività D’Avanzo Unitelma | Importante il tema della formazione

Periodicodaily.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Quando parliamo di semplificazione e competitività in relazione alle nuove tecnologie dobbiamo fare grande attenzione al problema della formazione, soprattutto in ambito giuridico. Dobbiamo formare persone che siano in grado di rappresentare nuove figure professionali, essenziali nella transizione digitale.” Lo ha dichiarato Wanda D’Avanzo, avvocata e Dottoressa di Ricerca di informatica giuridica dell’Unitelma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

