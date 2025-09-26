Compagni di classe? Siamo una famiglia L’amicizia inossidabile degli ex alunni del Saffi dura da 60 anni

Firenze, 26 settembre 2025 – Un incontro casuale che diventa legame per la vita: conoscersi il primo giorno di scuola tra i banchi delle superiori e dare seguito a un’amicizia solida e preziosa lunga, ormai, 60 anni. E’ il grande traguardo conquistato dagli ex alunni dell’allora unica sezione di segreteria dell’Istituto Professionale Alberghiero Saffi. “Una famiglia Serenissima”, amano definirsi così, con tanto di bandiera evocativa. "Compito non facile raccontare in poche parole l' evolvere di una normale relazione di vita di classe tra ragazzi di un istituto di scuola superiore, in qualcosa che si può più definire un rapporto di grande amicizia, trasformatosi poi in un profondo legame d’affetto”, racconta Franco, una sorta di rappresentante di classe in questo frangente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Compagni di classe? Siamo una famiglia”. L’amicizia inossidabile degli ex alunni del Saffi dura da 60 anni

