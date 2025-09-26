Comolli nuovo amministratore delegato Juve l’idea prende sempre più forma | lo scenario e cosa potrebbe succedere nella giornata di oggi

Comolli nuovo amministratore delegato Juve, il CdA odierno può ratificare la sua nomina: il dirigente francese è pronto a prendersi il timone del club. Una giornata cerchiata in rosso sul calendario, non solo per i conti, ma anche per le cariche che definiranno il futuro della Juventus. Oggi, venerdì 26 settembre, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del club bianconero per esaminare il bilancio della passata stagione, ma l’attesa è tutta per una nomina che sembra ormai scontata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la candidatura di Damien Comolli a nuovo Amministratore Delegato è fortissima e la giornata di oggi potrebbe essere quella della sua investitura ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

