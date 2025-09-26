ComoLake 2025 il premio Nobel per la fisica Gerardus ' t Hooft al Digital Innovation Forum

Milano - 26 set. (Adnkronos) - Il premio Nobel per la fisica Gerardus 't Hooft s sarà tra gli ospiti che apriranno la prima giornata del Digital Innovation Forum — ComoLake 2025, il forum internazionale per l'innovazione digitale che si terrà dal 14 al 17 ottobre 2025 a Villa Erba di Cernobbio in provincia di Como. Oltre professore Hooft, sono già confermate anche la partecipazione del fisico vincitore del premio Albert Einstein Thibault Damour, il direttore del dipartimento di fisica teorica del Cern di Ginevra Gian Francesco Giudice, l'ex presidente del Cnr Luciano Maiani, la ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Mariafelice De Laurentis e il l'ex direttore dell'École Normale Supérieure di Parigi Marc Mézard. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - ComoLake 2025, il premio Nobel per la fisica Gerardus 't Hooft al Digital Innovation Forum

