Sport.quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cremona – La Cremonese è chiamata a confermare (a suon di punti) il suo ottimo approccio alla serie A in casa del Como. I lariani stanno studiando da big e il compito che la squadra grigiorossa dovrà portare a termine si preannuncia quanto mai difficile, anche in considerazione del divieto di vendere i biglietti ai residenti in provincia di Cremona. La squadra di Fabregas ha puntato su giovani di talento per costruire qualcosa di importante e per puntare in alto, ma la formazione di Nicola ha già dimostrato di avere le carte in regola per rispondere a testa alta alle mire di Nico Paz e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Como-Cremonese, i grigiorossi decisi a confermare l’ottimo approccio alla serie A

