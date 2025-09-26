Como-Cremonese i grigiorossi decisi a confermare l’ottimo approccio alla serie A
Cremona – La Cremonese è chiamata a confermare (a suon di punti) il suo ottimo approccio alla serie A in casa del Como. I lariani stanno studiando da big e il compito che la squadra grigiorossa dovrà portare a termine si preannuncia quanto mai difficile, anche in considerazione del divieto di vendere i biglietti ai residenti in provincia di Cremona. La squadra di Fabregas ha puntato su giovani di talento per costruire qualcosa di importante e per puntare in alto, ma la formazione di Nicola ha già dimostrato di avere le carte in regola per rispondere a testa alta alle mire di Nico Paz e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: como - cremonese
Como-Cremonese (sabato 27 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Le altre lombarde di serie A. Boom Atalanta, solo mille tessere disponibili in vendita libera. Como in stand-by, la Cremonese parte lunedì con la prelazione
Como e Cagliari avanti in Coppa Italia, Cremonese ko ai rigori
UFFICIALE: VIETATA LA TRASFERTA DI COMO Così riporta la prefettura di Como sul suo sito ufficiale: Nella mattinata odierna il Prefetto della Provincia di Como, Corrado Conforto Galli, in relazione all’incontro calcistico Como - Cremonese in programma sa - facebook.com Vai su Facebook
ARBITRI GIORNATA 5 #SERIEA Como-Cremonese: Di Bello Juventus-Atalanta: Sozza Cagliari-Inter: Piccinini Sassuolo-Udinese: Perenzoni Pisa-Fiorentina: Manganiello Roma-Verona: Feliciani Lecce-Bologna: Fourneau Milan-Napoli: Chiffi Parma-Torino: C - X Vai su X
Como-Cremonese, i grigiorossi decisi a confermare l’ottimo approccio alla serie A - Cremona – La Cremonese è chiamata a confermare (a suon di punti) il suo ottimo approccio alla serie A in casa del Como. Secondo sport.quotidiano.net
Pronostico Como-Cremonese 27 settembre 2025: Nico Paz timbra il cartellino? - Cremonese di sabato 27 settembre 2025 alle 15:00: una sfida aperta tra due squadre in forma, con attenzione alle strategie difensive e alle emozioni ... Si legge su bottadiculo.it