commercianti truffati tramite pos spariti dai conti migliaia di euro

Massa Carrara, 26 settembre 2025 – La Confconsumatori di Massa-Carrara sta trattando alcuni casi di associati dello sportello apuano, clienti di Sum Up, il fornitore dei pos e di conti aziendali per accettare pagamenti con carta di credito e bancomat tramite appunto il dispositivo Sum Up, con accredito dei relativi importi direttamente sui conti correnti aziendali. “Le vicende che stiamo seguendo – afferma l’avvocato Francesca Galloni della Confconsumatori – presentano tutte le medesime caratteristiche derivanti in primis dalla assoluta difficoltà per i clienti Sum Up di contattare l’assistenza a loro dedicata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

