Come vestirsi nelle serate di inizio autunno? La chiave è puntare su sovrapposizioni e abbinamenti inediti Eccone cinque

Q uali sono gli outfit perfetti e di tendenza per i momenti di transizioni? Ecco cinque idee di look a cui ispirarsi per le serate di inizio autunno. Abito estivo, blazer oversize e stivali in pelle Nelle sere di settembre, l’etereo abitino estivo è accompagnato da un blazer oversize e da alti stivali in pelle. Leggi anche › Dopo lavoro. Come vestirsi di sera a settembre 2025 in modo originale e chic Pantaloni, giacca aderente e mules Spazio a pantaloni dal finish lucido, giacche aderenti e mules dal tacco alto. Il tocco in più? Il top in pizzo che fa capolino sotto al blazer. Camicia avvitata e maxi gonna Il perfetto look da transizione tra estate e autunno è composto dalla camicia avvitata e dalla maxi gonna effetto seta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

