Come sta James Senese dopo il ricovero per polmonite all'ospedale Cardarelli di Napoli

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni di salute di James Senese, ricoverato in terapia intesiva da mercoledì all'ospedale Cardarelli di Napoli per una grave polmonite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

sta james senese dopoJames Senese stabile in coma farmacologico: come sta il grande sassofonista napoletano - Sono stabili le condizioni di James Senese, ricoverato in coma farmacologico al reparto di terapia intensiva del Cardarelli di Napoli a causa di una grave polmonite. Come scrive ilmattino.it

sta james senese dopoJames Senese, ricoverato per una grave polmonite: come sta James Senese - James Senese, sassofonista partenopeo di 80 anni, ricoverato in terapia intensiva al Cardarelli di Napoli per una grave polmonite. Scrive internapoli.it

