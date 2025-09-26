Come rendere virale un nuovo brand grazie ai social
Il social media marketing è uno dei pilastri delle strategie che vengono messe in atto da startup, e non solo, per emergere. Il web oggi è super competitivo e gli utenti si rivelano sempre più esigenti. Vogliono tanti contenuti, che vadano dritti al punto, intrattengano, onesti ma anche girati con cura. E i marchi non possono fare altro che adeguarsi. Ma come rendere virale un nuovo brand? Dall’utilizzo di supporti come 1Milionedifan per ottenere più like e follower alla creazione di un ped su misura: sono tante le tattiche da poter mettere in campo. Come curare la prima impressione sui social. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
