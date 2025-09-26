Come passano il loro tempo online gli over 50?
Tutti siamo online, ma non nello stesso modo. Gli over 50 usano internet sempre di più, ma rispetto ai ragazzi sono orientati all’informazione, ai servizi e agli acquisti. Tra un’app e l’altra, cresce anche il numero di giocatori sul casinò online Betfair, segno che anche le vecchie generazioni sono pronte per l’intrattenimento online. In Italia, l’uso di internet è vicino alla saturazione nelle fasce fino ai 54 anni e cresce soprattutto tra gli anziani, con un balzo tra i 65-74enni. Over 50: informazione, servizi e acquisti. Dopo i 50 anni la rete diventa soprattutto uno strumento pratico. Tra i 65-74 anni l’uso di internet è salito sensibilmente nell’ultimo anno, resta più bassa la partecipazione tra gli over 75, ma anche qui si registra un avanzamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: passano - tempo
I giovani passano il 21 per cento del tempo di guida guardando il cellulare: “È come correre a occhi chiusi”
Passano meno tempo insieme, si evitano e si lasciano gradualmente: ecco come divorziano gli uccelli
Passano la notte a -15, Mauro e Filippo bloccati lì: “Sofferenza atroce”, la corsa contro il tempo
La Scuola di Teatro LiFra sta tornando! Per bambini, ragazzi e adulti… è tempo di salire sul palco e vivere un nuovo anno pieno di emozioni, creatività e magia! In un mondo dove i bambini passano sempre più tempo davanti a schermi e telefoni, il tea - facebook.com Vai su Facebook
Quanto tempo passano gli italiani online? Secondo uno studio più di 30 anni della loro vita - In media in Italia si passa circa 30 anni della vita su internet, più di 1/3 rispetto all'aspettativa media di vita nel Bel Paese, che è di 82 anni. hwupgrade.it scrive
Le nazioni che passano più tempo online, l’ultima vi sorprenderà - Alla fine del 2024 gli utenti internet in tutto il mondo hanno passato una media di sei ore e 38 minuti al giorno a navigare online, sette minuti in più rispetto a inizio anno ma due minuti in meno ... Scrive macitynet.it