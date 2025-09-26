Come passano il loro tempo online gli over 50?

Tutti siamo online, ma non nello stesso modo. Gli over 50 usano internet sempre di più, ma rispetto ai ragazzi sono orientati all’informazione, ai servizi e agli acquisti. Tra un’app e l’altra, cresce anche il numero di giocatori sul casinò online Betfair, segno che anche le vecchie generazioni sono pronte per l’intrattenimento online. In Italia, l’uso di internet è vicino alla saturazione nelle fasce fino ai 54 anni e cresce soprattutto tra gli anziani, con un balzo tra i 65-74enni. Over 50: informazione, servizi e acquisti. Dopo i 50 anni la rete diventa soprattutto uno strumento pratico. Tra i 65-74 anni l’uso di internet è salito sensibilmente nell’ultimo anno, resta più bassa la partecipazione tra gli over 75, ma anche qui si registra un avanzamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it