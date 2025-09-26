Come passano il loro tempo online gli over 50?

Puntomagazine.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti siamo online, ma non nello stesso modo. Gli over 50 usano internet sempre di più, ma rispetto ai ragazzi sono orientati all’informazione, ai servizi e agli acquisti. Tra un’app e l’altra, cresce anche il numero di giocatori sul casinò online Betfair, segno che anche le vecchie generazioni sono pronte per l’intrattenimento online. In Italia, l’uso di internet è vicino alla saturazione nelle fasce fino ai 54 anni e cresce soprattutto tra gli anziani, con un balzo tra i 65-74enni. Over 50: informazione, servizi e acquisti. Dopo i 50 anni la rete diventa soprattutto uno strumento pratico. Tra i 65-74 anni l’uso di internet è salito sensibilmente nell’ultimo anno, resta più bassa la partecipazione tra gli over 75, ma anche qui si registra un avanzamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: passano - tempo

I giovani passano il 21 per cento del tempo di guida guardando il cellulare: “È come correre a occhi chiusi”

Passano meno tempo insieme, si evitano e si lasciano gradualmente: ecco come divorziano gli uccelli

Passano la notte a -15, Mauro e Filippo bloccati lì: “Sofferenza atroce”, la corsa contro il tempo

Quanto tempo passano gli italiani online? Secondo uno studio più di 30 anni della loro vita - In media in Italia si passa circa 30 anni della vita su internet, più di 1/3 rispetto all'aspettativa media di vita nel Bel Paese, che è di 82 anni. hwupgrade.it scrive

Le nazioni che passano più tempo online, l’ultima vi sorprenderà - Alla fine del 2024 gli utenti internet in tutto il mondo hanno passato una media di sei ore e 38 minuti al giorno a navigare online, sette minuti in più rispetto a inizio anno ma due minuti in meno ... Scrive macitynet.it

Cerca Video su questo argomento: Passano Tempo Online Over