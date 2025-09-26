Come funziona il torneo di Coppa Davis 2025 perché l’Italia è già qualificata alle Final 8

Tutto è pronto per le Final 8 di Coppa Davis: i turni di qualificazione si sono conclusi, le squadre partecipanti sono state definite e i sorteggi hanno stabilito gli accoppiamenti. Ora non resta che scoprire quali giocatori rappresenteranno le rispettive nazionali dal 18 al 23 novembre a Bologna, dove si sfideranno per conquistare la prestigiosa “insalatiera”, con il nuovo formato introdotto in questa stagione. Dopo l’esperimento della fase a gironi tentato nel 2024, l’Itf ha fatto marcia indietro ritornando al formato storico della Coppa Davis, con qualche leggera modifica. Qual è il formato della Coppa Davis. 🔗 Leggi su Open.online