Lo scorso fine settimana il comune di Comano, piccolo borgo incastonato tra le montagne dell’Appennino Tosco-Emiliano, si è trasformato nella capitale equestre della Lunigiana con la 56° edizione di Comano Cavalli, la manifestazione equina più attesa del territorio e che attira a sé anche visitatori dalle vicine province toscane, liguri ed emiliane. Per tre giorni il parco fiera si è riempito di gente e di cavalli. Sono stati circa 5.500 i visitatori e 352 gli esemplari iscritti, con un incremento di 80 unità rispetto all’anno scorso, confermando quanto questa rassegna sia ormai diventata un punto di riferimento non solo locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comano, la capitale dei cavalli. Oltre 5mila invadono la kermesse