Sequestrati otto quintali di alimenti non confermi. Chiuse 23 attività nelle province di Salerno, Avellino e Benevento per gravi irregolarità igienico-sanitarie. Nell’ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i militari del N.A.S. di Salerno hanno intensificato i controlli nelle zone ad alto afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento, ispezionando stabilimenti balneari, villaggi turistici, strutture socio-sanitarie ed attività di somministrazione di alimenti e bevande. In totale sono state ispezionate 175 attività (di cui 64 con esito irregolare ), adottando provvedimenti di “chiusura immediata” in 23 casi e 33 diffide per “non conformità” igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, NAS Carabinieri Salerno: campagna “Estate Tranquilla 2025”