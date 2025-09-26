Coma_Cose amore al capolinea? A breve annunceranno la separazione
Da tempo si vocifera di una rottura tra Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, ma la situazione sembra essere precipitata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: coma - cose
Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale
Coma Cose in crisi a causa di un tradimento? Intanto sono state annullate alcune date del tour
I Coma Cose cancellano le date del tour dopo la foto sospetta di Francesca Mesiano con un altro
Coma Cose si separano? «A breve l'annuncio». Dal bacio «con un altro uomo» ai concerti annullati - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo 2026, la pordenonese Francesca Mesiano "California" in gara da solista: la clamorosa voce sui Coma Cose - X Vai su X
Coma_Cose, amore al capolinea? "A breve annunceranno la separazione" - Da tempo si inseguono i rumors sulla fine dell'amore tra Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, i Coma Cose. Da gazzetta.it
Coma Cose si separano? «A breve l'annuncio». Dal bacio «con un altro uomo» ai concerti annullati - Dopo i rumors esplosi nell’estate 2025, la presunta crisi tra Francesca Mesiano e ... msn.com scrive