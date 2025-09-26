Coltellate blande e lievi a moglie e figlio | così cade un’accusa di tentato omicidio ad Alessandria

Cristian Mihai Amariei, pizzaiolo di 46 anni, il 2 marzo scorso ha attaccato con un coltello la moglie Rodica, 51 anni, e il figlio Richard, 23. Lei è stata colpita alla schiena, lui all’addome. La figlia minore ha dato l’allarme. E Amarieri è finito in arresto con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti. Ma la prima accusa è cambiata in lesioni personali volontarie. Perché la perizia disposta dal procuratore aggiunto Enrico Arnaldi Di Balme ha stabilito che la forza impressa dall’uomo nei colpi era blanda e lieve. Quindi troppo esigua per produrre conseguenze letali. Blanda e lieve. L’uomo, racconta oggi La Stampa, è stato scarcerato a fine maggio. 🔗 Leggi su Open.online