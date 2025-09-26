Il centrocampista inglese pensa al ritorno a casa, il Milan può approfittarne con uno scambio utile: arriva un giocatore gradito ad Allegri, operazione per puntare al titolo Il numero di partite disputate fino a questo momento forse non è ancora un campione sufficientemente rappresentativo, ma è innegabile negare che le prestazioni del Milan sono degne di attenzione. I rossoneri stanno trovando risultati interessanti e li stanno coniugando anche a una proposta di gioco che appare non soltanto efficace ma anche assai qualitativa. Le frecce all’arco di Allegri sembrano numeros e e il tutto mette in guardia la concorrenza. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Colpo scudetto per il Milan: arriva grazie a Loftus-Cheek