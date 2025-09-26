Colpo nella notte in una gioielleria a Baronissi | si indaga

Ladri nuovamente in azione, nella notte, a Baronissi: ignoti hanno preso di mira una gioielleria, danneggiando la serranda con un flex. Mentre i malviventi erano intenti a portar via i preziosi, tuttavia, è scattato il sistema di sicurezza, con il nebbiogeno, che ha costretto i responsabili a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it