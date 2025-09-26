Colpo nella notte in una gioielleria a Baronissi | si indaga

Salernotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ladri nuovamente in azione, nella notte, a Baronissi: ignoti hanno preso di mira una gioielleria, danneggiando la serranda con un flex. Mentre i malviventi erano intenti a portar via i preziosi, tuttavia, è scattato il sistema di sicurezza, con il nebbiogeno, che ha costretto i responsabili a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: colpo - notte

colpo notte gioielleria baronissiBaronissi, ladri in azione nella notte: colpo in una gioielleria - L'articolo Baronissi, ladri in azione nella notte: colpo in una gioielleria proviene da OttoPagine. Secondo msn.com

colpo notte gioielleria baronissiCOLPO LAMPO IN GIOIELLERIA, BOTTINO DA MIGLIAIA DI EURO - Si aggira tra i 10 e i 20mila euro il bottino sottratto dai ladri alla gioielleria Blue Spirit, all’interno del centro commerciale I Portali. Lo riporta tvqui.it

