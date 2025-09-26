Colpo grosso in gioielleria i ladri via con la cassaforte
Prato, 26 settembre 2025 – Un furto un po’ in stile “La Casa di Carta”, con una cassaforte di quattro quintali – e contenente, sembrerebbe, oro e gioielli per un valore di circa 100mila euro – smurata e trafugata. In quattro minuti. E’ quello di cui è stata vittima nella tarda serata di mercoledì la gioielleria La Clessidra a Viaccia, in via Pistoiese. Attorno alle 23.30, cinque malviventi, tutti con il volto coperto e con addosso tute bianche, hanno fatto irruzione sfondando il bandone e le porte blindate dell’attività. Nel giro di quattro minuti, i ladri hanno portato via la cassaforte - la più piccola delle due della gioielleria - trascinandola a terra e caricandola sul bagagliaio di un’auto bianca, da alcune testimonianze pare che fosse un’Audi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: colpo - grosso
