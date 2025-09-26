Colpo grosso allo streaming pirata | in sette gestivano il 70 per cento del traffico illegale in Italia Il sistema e la tv parallela
Un vero e proprio business criminale, con gerarchie precise e ramificazioni all’estero. I 7 soggetti arrestati dalla polizia, in un’operazione congiunta tra Catania e Roma conclusa oggi 26 settembre, erano al vertice di un’organizzazione che gestiva oltre il 70% dello streaming illegale italiano. Sono accusati di associazione per delinquere, accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Secondo la polizia postale, che ha condotto le indagini iniziate nel 2022, i fermati distribuivano palinsesti di piattaforme pay-tv, con abbonamenti a prezzi stracciati sottoscritti da quasi un milione di utenti. 🔗 Leggi su Open.online
