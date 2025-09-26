Colpo di scena su Garlasco indagato per corruzione procuratore Pavia
La vicenda di Garlasco, con un nuovo colpo di scena: indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. L’ipotesi: sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
“C’è stato un grave errore”. Garlasco, clamoroso colpo di scena: parla l’ex Ris Garofano
Il colpo di scena sul delitto di #Garlasco: il sospetto nato da intercettazioni e da un appunto. “Venditti / gip archivia X 20-30”, la grafia sarebbe quella del padre di Sempio secondo gli investigatori - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti: “Corrotto per scagionare Sempio”. Blitz a casa dei genitori e degli zii di Andrea - Nuovo colpo di scena nel caso del delitto di Garlasco: l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti è indagato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Come scrive tpi.it
