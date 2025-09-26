Colpo di scena su Garlasco indagato per corruzione procuratore Pavia

La vicenda di Garlasco, con un nuovo colpo di scena: indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. L’ipotesi: sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Garlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti: “Corrotto per scagionare Sempio”. Blitz a casa dei genitori e degli zii di Andrea - Nuovo colpo di scena nel caso del delitto di Garlasco: l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti è indagato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Come scrive tpi.it

Garlasco, colpo di scena nell’inchiesta: perquisizioni all’alba e indagato l’ex procuratore Venditti - Delitto di Garlasco: blitz all’alba nelle case dei Sempio e dell’ex procuratore Venditti. Si legge su notizie.it

