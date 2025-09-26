Colpo allo spaccio in città, con tre arresti nel giro di dieci giorni. Tra l’11 e il 20 settembre i carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo del 6 Battaglione Toscana hanno arrestato in flagranza tre uomini, un gambiano e due cittadini marocchini, due dei quali irregolari sul territorio italiano. Sono stati sequestrati diversi tipi di stupefacenti, tra cui cocaina, ketamina, eroina, crack e hashish – "destinati al mercato del consumo di droga largamente diffuso nel cuore della città", scrive in una nota la procura – oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. I tre pusher sono stati colti in zone centrali della città e sottoposti a perquisizioni personali e domiciliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colpo allo spaccio: tre arresti. Ketamina, eroina e crack. Dosi pronte per il mercato