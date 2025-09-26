Colpo allo spaccio | tre arresti Ketamina eroina e crack Dosi pronte per il mercato
Colpo allo spaccio in città, con tre arresti nel giro di dieci giorni. Tra l’11 e il 20 settembre i carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo del 6 Battaglione Toscana hanno arrestato in flagranza tre uomini, un gambiano e due cittadini marocchini, due dei quali irregolari sul territorio italiano. Sono stati sequestrati diversi tipi di stupefacenti, tra cui cocaina, ketamina, eroina, crack e hashish – "destinati al mercato del consumo di droga largamente diffuso nel cuore della città", scrive in una nota la procura – oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. I tre pusher sono stati colti in zone centrali della città e sottoposti a perquisizioni personali e domiciliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: colpo - spaccio
Spaccio nei boschi, duro colpo ai clan della droga. Molteni: “Grazie all’Arma”
Colpo al clan Mazzarella: sei misure cautelari per spaccio e ricettazione
Droga, colpo alla centrale di spaccio nel Rione Giostra: 12 arresti
Droga, colpo alla centrale di spaccio nel Rione Giostra: 12 arresti https://ift.tt/lKq82Dy https://ift.tt/GfjiwZD - X Vai su X
Telesveva. . +++NEL TG DEL POMERIGGIO – MAFIA, SPACCIO E ARMI A BARI, COLPO AL CLAN STRISCIUGLIO: 8 ARRESTI – OMICIDIO A MONTE SANT’ANGELO: UCCISO 38ENNE PARENTE DEL BOSS RICUCCI – SPINAZZOLA, INVESTÌ E UCCISE U - facebook.com Vai su Facebook
Colpo allo spaccio: tre arresti. Ketamina, eroina e crack. Dosi pronte per il mercato - Arrestati tre spacciatori in dieci giorni: si tratta di due marocchini e di un gambiano. Si legge su msn.com
Viaggiavano in auto con tre chili di cocaina e una pistola, sono di Amendolara i soggetti fermati dalla Squadra Mobile di Matera - I tre sono stati intercettati mentre viaggiavano a bordo di due veicoli ritenuti sospetti, nell’ambito di un’attività di osservazione e pedinamento mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefa ... Segnala cosenzachannel.it