Colpita dal calcio di un cavallo muore ragazza di 24 anni in un'azienda agricola vicino Cuneo
Una tragedia dalle dinamiche ancora da accertare è avvenuta nella mattinata di oggi, 26 settembre, a Cossato, in una cascina della zona di San Grato. Una ragazza ha perso la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Colpita in faccia dal calcio di un cavallo, 20enne all'ospedale
Trovata morta: “Colpita in faccia dal calcio di un cavallo”. Ma il compagno non si trova
