Colpita da malore nello studio medico | inutili i soccorsi per Maddalena Carta

La comunità di Dorgali, in provincia di Nuoro, è stata colpita da una profonda ondata di dolore, incredulità e rabbia per l’improvvisa e prematura scomparsa della dottoressa Maddalena Carta, spirata a soli 38 anni. La dottoressa, stimatissima medico di famiglia, è morta a causa di un malore che l’ha colpita mentre era impegnata ad assistere i suoi numerosi pazienti. Questo tragico evento ha immediatamente sollevato una condanna ferma da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), che ha parlato senza mezzi termini di “un’altra inaccettabile morte sul lavoro “, mettendo in luce le drammatiche criticità del sistema sanitario, in particolare nella medicina territoriale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

