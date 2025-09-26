Colpita da malore nello studio medico | inutili i soccorsi per Maddalena Carta
La comunità di Dorgali, in provincia di Nuoro, è stata colpita da una profonda ondata di dolore, incredulità e rabbia per l’improvvisa e prematura scomparsa della dottoressa Maddalena Carta, spirata a soli 38 anni. La dottoressa, stimatissima medico di famiglia, è morta a causa di un malore che l’ha colpita mentre era impegnata ad assistere i suoi numerosi pazienti. Questo tragico evento ha immediatamente sollevato una condanna ferma da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), che ha parlato senza mezzi termini di “un’altra inaccettabile morte sul lavoro “, mettendo in luce le drammatiche criticità del sistema sanitario, in particolare nella medicina territoriale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: colpita - malore
Roma, carabiniere salva la vita a una donna colpita da malore in un bar
Roma, colpita da infarto mentre accompagna sorella in ospedale, salvata dal massaggio cardiaco della dottoressa, il malore improvviso nel reparto di Ematologia
Colpita da un malore improvviso, donna muore durante la notte
Grottammare choc, muore sulla spiaggia colpita da un malore. La donna si è accasciata e ha perso i sensi, inutili i soccorsi - facebook.com Vai su Facebook
Non lascia i pazienti nonostante il malore, dottoressa Maddalena Carta muore a 38 anni: “Ha anteposto gli altri” - La dottoressa avrebbe trascurato i malesseri per non abbandonare i tanti pazienti in attesa di una visita a Dorgali, in Sardegna ... Segnala fanpage.it
Muore sulla spiaggia colpita da un malore fulminante: la donna si è accasciata e ha perso i sensi, inutili i soccorsi a Grottammare - Ultimo giorno d’estate tragico a Grottammare, dove una turista settantenne ha perso la vita in riva al mare a causa di un malore improvviso. Da leggo.it