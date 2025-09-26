Coletta-Ciolfi passaggio di testimone alla Trasparenza

Da Floriana Coletta a Maria Grazia Ciolfi; da Lbc a M5S: il passaggio di testimone alla Trasparenza è avvenuto. La prima lascia la presidenza, dopo la prima metà di consiliatura del Comune di Latina, la seconda la assume, per la seconda metà. È il consueto scambio di presidenza della commissione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

