Rovigo, 26 settembre 2025 – Gremita piazza Vittorio Emanuele II, a Rovigo, per la manifestazione di Coldiretti a difesa del grano italiano. I trattori, cartelli, le pettorine gialle e nei banchetti anche alcune spighe di grano, comparto minato dall’invasione di cereali che arriva dall’estero, prodotti Ogm che livellano il prezzo verso il basso riducendo in modo drastico la resa. ‘Un settore a repentaglio ’, questa la denuncia dal palco di Carlo Salvan, presidente regionale di Coldiretti. E la manifestazione che si è svolta ieri mattina a Rovigo ha riunito agricoltori da tutta la regione. ‘Non dobbiamo svendere il grano, il prezzo non deve mai andare sotto i costi di produzione’, l’appello dell’associazione di categoria che ieri ha fatto analoghe manifestazioni in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coldiretti scende in piazza a Rovigo per difendere il grano italiano