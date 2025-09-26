Coldiretti scende in piazza a Rovigo per difendere il grano italiano
Rovigo, 26 settembre 2025 – Gremita piazza Vittorio Emanuele II, a Rovigo, per la manifestazione di Coldiretti a difesa del grano italiano. I trattori, cartelli, le pettorine gialle e nei banchetti anche alcune spighe di grano, comparto minato dall’invasione di cereali che arriva dall’estero, prodotti Ogm che livellano il prezzo verso il basso riducendo in modo drastico la resa. ‘Un settore a repentaglio ’, questa la denuncia dal palco di Carlo Salvan, presidente regionale di Coldiretti. E la manifestazione che si è svolta ieri mattina a Rovigo ha riunito agricoltori da tutta la regione. ‘Non dobbiamo svendere il grano, il prezzo non deve mai andare sotto i costi di produzione’, l’appello dell’associazione di categoria che ieri ha fatto analoghe manifestazioni in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: coldiretti - scende
Coldiretti, il popolo del grano scende in piazza, a Firenze protesta agricoltori
Da tutto il sud Italia a Bari: oggi il popolo del grano scende in piazza Coldiretti Puglia
Il popolo del grano in piazza: Coldiretti Calabria scende in campo contro le importazioni che mettono a rischio il made in Italy. https://avveniredicalabria.it/il-popolo-del-grano-in-piazza-coldiretti-calabria-a-palermo-contro-le-importazioni-che-minacciano-il- - X Vai su X
Le speculazioni e l'invasione di grano straniero stanno mettendo a rischio il "Granaio Italia". Per questo motivo, una nutrita delegazione di Coldiretti Calabria scenderà in piazza a Palermo, come ha confermato il presidente Franco Aceto. - facebook.com Vai su Facebook
Coldiretti scende in piazza a Rovigo per difendere il grano italiano - “Un settore a repentaglio, i costi non devono mai andare sotto quelli di produzione” ... Come scrive msn.com
Coldiretti, agricoltori in piazza per il grano - Il popolo del grano scende in piazza con una grande mobilitazione da Nord a Sud del Paese che vedrà migliaia di agricoltori della Coldiretti ... Segnala livingcesenatico.it