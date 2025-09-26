Coldiretti | Aumentare il numero di cinghiali abbattuti

Dura presa di posizione di Carlo Salvan, presidente regionale di Coldiretti Veneto, a margine dell’incontro della Giunta di Coldiretti Veneto con il coordinatore delle Polizie Provinciali del Veneto, Oscar Da Rold, dedicato alle criticità causate dalla fauna selvatica fuori controllo, in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: coldiretti - aumentare

Decine di furti di uva e agricoltori in ginocchio, Coldiretti: "Necessario aumentare i controlli"

Coldiretti 'agricoltura sia al centro politiche regionali'. Associazione ai candidati:'Aumentare trend positivo del settore' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

#Olio: @coldiretti /#Unaprol, con via a nuova campagna produzione in aumento del 30% - X Vai su X

Coldiretti: «Aumentare il numero di cinghiali abbattuti» - Nell’area parco Colli Euganei da giugno 2024 a maggio 2025 i prelievi sono stati 1597, 39 in più rispetto all’anno precedente. Segnala padovaoggi.it

Cento cinghiali assediano agriturismo ad Altamura, l’allarme di Coldiretti - Nei giorni scorsi, Coldiretti Puglia ha lanciato l’allarme parlando di cento cinghiali, tra esemplari adulti e decine di cuccioli, che avrebbero “assediato e circondato” un agriturismo ad Altamura, in ... Da blitzquotidiano.it