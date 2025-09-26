Coldiretti 8mila agricoltori in piazza | Basta trafficanti del grano in Puglia 38mila imprese a rischio

Sono oltre 8mila, secondo Coldiretti Puglia, gli agricoltori scesi in piazza a Bari per dire «basta ai trafficanti di grano che schiacciano il prodotto nazionale sotto i costi di produzione,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

