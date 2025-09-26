Colazioni da leccarsi i baffi? Ecco quali sono i migliori bar d' Italia in Emilia Romagna

Nella nostra regione sono 5 i locali premiati dalla nuova guida del famoso magazine Gambero Rosso: presentata al Teatro Manzoni di Milano, è già disponibile nelle librerie e negli store online. Andiamo a conoscerli uno ad uno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colazioni da leccarsi i baffi? Ecco quali sono i migliori bar d'Italia in Emilia Romagna

In questa notizia si parla di: colazioni - leccarsi

Come stupire tutti con una colazione da leccarsi i baffi? Ci pensa la nostra resident chef creator Ludovica Gargari con questo banana bread sofficissimo! Chi ne vuole una fetta? Ingredienti: 4 Banane 220 g Farina di riso 120 g Zucchero 100 ml Latte veg - facebook.com Vai su Facebook

Colazioni da leccarsi i baffi? Ecco quali sono i migliori bar d'Italia in Emilia Romagna - Nella nostra regione sono 5 i locali premiati dalla nuova guida del famoso magazine Gambero Rosso: presentata al Teatro Manzoni di Milano, è già disponibile nelle librerie e negli store online. Segnala ilrestodelcarlino.it

Colazioni al top da Gabriele Spinelli Pasticcere a Pianoro (Bologna) - Noto soprattutto per le sue colazioni, quello che da 16 anni è il regno di Gabriele Spinelli si articola in una parte antica, frutto del recupero di un mulino ad acqua sul fiume Savena, e l'attigua sa ... Si legge su ilrestodelcarlino.it