col perdono erika kirk diventa leader

Assuntina Morresi, vicecapo di gabinetto del ministero per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità: «Il suo punto di riferimento non è il partito, ma l’esperienza religiosa. Dio, patria e famiglia lo ha vissuto davvero». 🔗 Leggi su Laverita.info

Charlie Kirk, i funerali. Trump: «L'assassino è un mostro». La vedova Erika in lacrime: «Perdono il killer»

