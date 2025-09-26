Cobolli la smorzata a rete è da fenomeno! Rublev non può arrivarci

Flavio Cobolli conquista l’accesso al secondo turno dell’ATP 500 di Pechino firmando un prestigioso successo su Andrey Rublev, numero 6 del seeding al China Open. L’azzurro si impone 7-6, 6-3 in due ore, centrando la sua seconda vittoria stagionale sul russo. Match di grande carattere per l’italiano, capace di rimontare da 2-5 nel primo set e, nella seconda frazione, di annullare quattro palle break prima di trovare lo strappo decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli, la smorzata a rete è da fenomeno! Rublev non può arrivarci

In questa notizia si parla di: cobolli - smorzata

Cobolli perde con Shelton, poi Ben lo affronta sotto rete: “Mi hai fatto quel gesto” - Flavio Cobolli è stato eliminato negli ottavi di finale del torneo 1000 di Toronto, battuto al termine di un match combattutissimo da Ben Shelton. Lo riporta fanpage.it

Cobolli e Shelton, scintille a Toronto: "Perché hai fatto quel gesto?". La replica del romano a bordocampo - Quello tra Flavio Cobolli e Ben Shelton è stato di sicuro l'ottavo di finale più combattuto al ... corrieredellosport.it scrive