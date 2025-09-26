Cobolli Gigli analizza la Juve | Tudor ha mostrato che Vlahovic non è il giocatore scarso visto l’anno scorso Ha trovato un capitano che si comporta da capitano Sullo Scudetto…

Cobolli Gigli analizza la Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex presidente bianconero sul momento dei bianconeri. L’ex presidente della Juve Cobolli Gigli ha analizzato a Radio Bianconera il momento dei bianconeri e altre tematiche di questa nuova Serie A. PAROLE – «Tudor sta facendo un buon lavoro, ha riportato un buon spirito e un buon modo di far partecipare i giocatori. Non mi importa che non sia Mourinho, mi pare stia facendo cose molto buone. Tudor ha detto che Vlahovic deve giocare, visto che è pagato dalla Juve fino alla fine della stagione. E ha mostrato che Vlahovic non è il giocatore scarso visto l’anno scorso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

