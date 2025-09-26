Cobolli due ore di maratona | soffre rimonta e batte Rublev a Pechino

L'azzurro in entrambi i set cede il servizio in apertura ed è costretto a rincorrere il russo, già numero 5 del ranking. Ma, nei momenti decisivi, mostra una ferrea tenuta mentale e s'impone 7-6 6-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli, due ore di maratona: soffre, rimonta e batte Rublev a Pechino

Cobolli vince la maratona azzurra: 5 set e quasi 4 ore per piegare Passaro

Us Open, immenso Cobolli. L'azzurro vince la maratona con Brooksby e ora derby italiano con Musetti

$Tennis , $USOpen , Flavio $Cobolli si ritira: Lorenzo $Musetti , in vantaggio per 6-3, 6-2, 2-0, va agli ottavi Flushing Meadows Park $30agosto Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale rainews.it/maratona/2025/… - X Vai su X

Tennis, Us Open, Flavio Cobolli si ritira: Lorenzo Musetti, in vantaggio per 6-3, 6-2, 2-0, va agli ottavi Flushing Meadows Park Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/08/grande-slam-us-open-2025-stati-uniti-new - facebook.com Vai su Facebook

