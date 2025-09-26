Cna Impresa Donna al termine dell' assemblea Giulia Bratti è vicepresidente nazionale

Ferraratoday.it | 26 set 2025

Giulia Bratti, grafica, comunicatrice e social media manager, nella giornata di giovedì 25 settembre, è stata eletta vicepresidente di Cna Impresa Donna nazionale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'elezione è arrivata al termine dell'assemblea nazionale che si è svolta nella scorsa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: impresa - donna

