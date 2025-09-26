CloverPit la recensione | quando Balatro diventa una slot machine horror
Oramai negli anni ci siamo abituati alla comparsa di videogiochi indipendenti che poi hanno creato un filone ludico tutto loro, attingendo magari dal passato ma ampliando le formule fino a trovare la quadratura del cerchio. È il caso di Vampire Survivors, da cui sono nati innumerevoli cloni. Oppure, di Balatro, preceduto da alcuni progetti meno noti e diventato una icona del panorama indie, anch’esso fonte di ispirazione per tanti altri titoli, tra cui CloverPit. Questo debt simulator è il figlio di Balatro e Buckshot Roulette per meccaniche ed estetica ed è il frutto del lavoro di Panik Arcade, studio indipendente già noto per Yellow Taxi Goes Vroom. 🔗 Leggi su Game-experience.it