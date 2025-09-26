Oramai negli anni ci siamo abituati alla comparsa di videogiochi indipendenti che poi hanno creato un filone ludico tutto loro, attingendo magari dal passato ma ampliando le formule fino a trovare la quadratura del cerchio. È il caso di Vampire Survivors, da cui sono nati innumerevoli cloni. Oppure, di Balatro, preceduto da alcuni progetti meno noti e diventato una icona del panorama indie, anch’esso fonte di ispirazione per tanti altri titoli, tra cui CloverPit. Questo debt simulator è il figlio di Balatro e Buckshot Roulette per meccaniche ed estetica ed è il frutto del lavoro di Panik Arcade, studio indipendente già noto per Yellow Taxi Goes Vroom. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - CloverPit, la recensione: quando Balatro diventa una slot machine horror