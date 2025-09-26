Cloti Ricciardi l’esperienza artistica nel peso del corpo

Nel 1972 Cloti Ricciardi, con uno di quei gesti che segnano una stagione umana e artistica, aveva recuperato il proprio certificato di nascita (Roma, 1939), lo aveva stampato in formato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cloti Ricciardi, l’esperienza artistica nel peso del corpo

In questa notizia si parla di: cloti - ricciardi

Addio a Cloti Ricciardi, muore la capostipite dell’arte impegnata e consapevole - Tra le pioniere dell’arte attiva, consapevole del proprio tempo e pronta a sorprendersi, Cloti Ricciardi si è spenta a Roma ... Si legge su exibart.com