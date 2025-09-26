Clochard trovato morto in via Locatelli a Bergamo il 1° ottobre l’autopsia

clochard trovato morto viaClochard trovato morto in via Locatelli a Bergamo, il 1° ottobre l’autopsia - È stata fissata per mercoledì 1° ottobre all’ospedale Papa Giovanni XXIII l’autopsia sul corpo di Dadrah Manjinder, il quarantaseienne di origine indiana, senza fissa dimora, trovato morto martedì 23 ... Scrive ecodibergamo.it

clochard trovato morto viaSenzatetto trovato morto in via Locatelli a Bergamo: «Profondo dispiacere, più risorse per le comunità terapeutiche» - L’uomo di origine indiana conosciuto alla Caritas spesso dormiva sotto il porticato della chiesa di San Marco, dove è stato rinvenuto senza vita nella mattinata di martedì 23 settembre. Secondo ecodibergamo.it

