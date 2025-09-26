Clochard trovato morto in via Locatelli a Bergamo il 1° ottobre l’autopsia
LE INDAGINI. L’esame servirà a chiarire le circostanze della morte. Il Comune è alla ricerca dei parenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: clochard - trovato
La vita spezzata di Iryna: fuggita dalla guerra, colpita dalla violenza È scappata dalla guerra in Ucraina cercando un futuro migliore, ma in America ha trovato la crudeltà più ingiusta. Iryna, una giovane ragazza piena di sogni e speranze, è stata colpita a - facebook.com Vai su Facebook
A Bitonto l'ultimo saluto al 53enne Arcangelo Barbone, trovato morto nelle campagne. «Era una persona buona» - X Vai su X
Clochard trovato morto in via Locatelli a Bergamo, il 1° ottobre l’autopsia - È stata fissata per mercoledì 1° ottobre all’ospedale Papa Giovanni XXIII l’autopsia sul corpo di Dadrah Manjinder, il quarantaseienne di origine indiana, senza fissa dimora, trovato morto martedì 23 ... Scrive ecodibergamo.it
Senzatetto trovato morto in via Locatelli a Bergamo: «Profondo dispiacere, più risorse per le comunità terapeutiche» - L’uomo di origine indiana conosciuto alla Caritas spesso dormiva sotto il porticato della chiesa di San Marco, dove è stato rinvenuto senza vita nella mattinata di martedì 23 settembre. Secondo ecodibergamo.it