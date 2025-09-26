Claudio Cecchetto porta creatività e capitali al progetto Riccione Women
Claudio Cecchetto, sinonimo d’innovazione musicale e mediatica, approda nel calcio femminile abbracciando il progetto Riccione Women con entusiasmo e concretezza. La sua presenza – in qualità di socio, Direttore Artistico e sponsor principale – conferma la crescita di un club che punta a fondere sport, creatività e radicamento territoriale in un’unica, ambiziosa scommessa. Un ingresso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: claudio - cecchetto
"Deejay show": al Ke’e Beach arriva Claudio Cecchetto
“I love 80/90 party” con Claudio Cecchetto e i La Bouche a Galatina
Claudio Cecchetto - facebook.com Vai su Facebook
Modis, sabato Claudio Cecchetto al Ke'e Beach di Pontecagnano - L'estate 2025 di Modis è pronta per con un evento leggendario: sabato 23 agosto arriva Claudio Cecchetto, simbolo assoluto della cultura pop italiana, dj, produttore, scopritore di talenti e ... Da ansa.it
Claudio Cecchetto il re delle radio «Ballando con le stelle? Mai dire mai» - Dato il pieno della stagione estiva, potremmo iniziare a raccontare di Claudio Cecchetto partendo dal 1984, quando lanciò Ibiza nell’immaginario collettivo senza mai averci messo piede. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it