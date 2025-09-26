Claudio Cecchetto, sinonimo d’innovazione musicale e mediatica, approda nel calcio femminile abbracciando il progetto Riccione Women con entusiasmo e concretezza. La sua presenza – in qualità di socio, Direttore Artistico e sponsor principale – conferma la crescita di un club che punta a fondere sport, creatività e radicamento territoriale in un’unica, ambiziosa scommessa. Un ingresso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Claudio Cecchetto porta creatività e capitali al progetto Riccione Women