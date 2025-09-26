Claudio Baglioni in concerto Michele Placido al teatro Pirandello e musiche da film con orchestra | cosa fare nel weekend

Un fine settimana tra musica e cinema quello che chiude il mese di settembre. L'evento più atteso è certamente il concerto di Claudio Baglioni a Lampedusa. Il cantautore romano sarà accolto nell'isola delle Pelagie nell’ambito di un festival che dura 3 giorni. A ottobre sarà poi ad Agrigento al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it