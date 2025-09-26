Claudia Cardinale funerali a Parigi e Nemours | la figlia Claudia Squitieri | La memoria di mamma è di tutti

La famiglia ha annunciato che saranno organizzate due cerimonie in luoghi diversi per ricordare l'attrice e star del cinema italiano e internazionale. L'ultimo saluto a Claudia Cardinale si svolgerà in due luoghi distinti in Francia, come annunciato dalla famiglia dell'attrice, scomparsa a Nemours il 23 settembre. La figlia Claudia Squitieri ha informato pubblicamente che le cerimonie funebri saranno due e si svolgeranno in due luoghi molto cari all'attrice italiana. I funerali di Claudia Cardinale in Francia La prima cerimonia funebre religiosa si svolgerà martedì 30 settembre alle ore 14.30 a Parigi, nella chiesa di Saint-Roch, in rue Saint-Honoré nel primo arrondissement. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Claudia Cardinale, funerali a Parigi e Nemours: la figlia Claudia Squitieri: "La memoria di mamma è di tutti"

