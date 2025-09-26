Classifica FIMI dal 19 al 25 settembre 2025 Ernia debutta alla #1 Olly resta primo nei singoli
La Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming della settimana dal 19 al 25 settembre 2025 premia Ernia. Il rapper milanese, al secolo Matteo Professione, esordisce infatti direttamente alla #1 degli album con Per soldi e per amore e piazza tutti gli estratti dallo stesso entro la 32esima posizione della Top100 dei singoli, dove si conferma ancora una volta al vertice Questa domenica di Olly & Jvli. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Olly & Jvli – Questa domenica. Ernia & Kid Yugi – Fellini. Ernia – Per te. Ernia – Il gioco del silenzio. Banfy feat. Sheridan – Bam bam. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: classifica - fimi
