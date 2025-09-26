Ciulla messo alla porta da un messo comunale l' ex assessore | Non abbandono l' impegno politico

Agrigentonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messo alla porta senza troppi preamboli e, dopo tanti anni, senza nemmeno un contatto diretto. Costantino Ciulla, assessore alla Cultura di palazzo dei Giganti, ha ricevuto il benservito con la notifica della determina del sindaco Franco Micciché direttamente da un messo comunale. “Un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ciulla - messo

Cerca Video su questo argomento: Ciulla Messo Porta Messo